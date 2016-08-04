Кабмін розраховує скоротити вдвічі споживання газу населенням через 10 років

Реалізація заходів з енергоефективності дозволить протягом 10 років знизити споживання газу населенням України вдвічі – до 9 мільярдів кубометрів, сказав на прес-конференції віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Україна зацікавлена перейти в майбутньому від тієї держави, яка імпортує, до держави, яка експортує газ... Ми в першу чергу можемо знизити енергоспоживання українців вдвічі, а це з 18 до 9 мільярдів кубометрів. Це план десяти років", - сказав він.

Віце-прем'єр зазначив, що в ході реалізації реформи, спрямованої на підвищення енергоефективності, Україна зможе щорічно зменшувати споживання газу на 1,5 мільярда кубометрів.

"Що саме ми очікуємо від такої реформи? Ми очікуємо, що кожна українська родина зменшить свої рахунки на опалення в 3-5 разів, ми очікуємо додаткового створення для держави і українських сімей 75 тисяч робочих місць, ми очікуємо зменшення витрат по субсидіях, які закладено до бюджету розміром близько 42 мільярдів гривень... Ми очікуємо щорічного зменшення споживання газу на 1,5 мільярда кубометрів", - повідомив Зубко.

В презентації до прес-конференції зазначається, що передбачуване скорочення витрат державного бюджету на субсидії, у ході реалізації реформи, може скласти 5 мільярдів гривень, а збільшення податкових надходжень - 10 мільярдів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Зубка, половина обсягу споживаного природного газу в житловому секторі (17 мільярдів кубометрів) споживається неефективно через відсутність заходів по модернізації старих індивідуальних і багатоквартирних будинків.

За інформацією Мінрегіону, Україна планує запустити в роботу Фонд енергоефективності після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років. Однією з цілей його створення стане зниження споживання природного газу населенням.

За розрахунками уряду, вже 2017 року фонд може залучити близько 20 мільярдів гривень від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.