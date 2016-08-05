Світові ціни на нафту повернулися до зниження

Світові ціни на нафту в п'ятницю знову повернулися в "червону зону" через загострення побоювань надлишку сировини на ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:48 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,99% - до 43,85 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,91% - до 41,55 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні нафтові ціни зростали в межах 2,5%, відіграючи дані Міненерго США про скорочення видобутку сировини і запасів бензину в країні. Видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, скоротилася на 0,64%, або на 55 тисяч барелів на добу, до 8,46 мільйона барелів на добу. Запаси бензину в США значно скоротилися - на 3,3 мільйона барелів, до 238,2 мільйона барелів.

"При цьому комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень збільшилися на 1,4 мільйона барелів - до 522,5 мільйона барелів, у той час як прогнозувалося зниження на 1,36 мільйона барелів", - підкреслює видання.

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Аналітики зазначають, що перенасичення ринку нафтопродуктами продовжує чинити тиск на ціни, а очікування слабкого попиту на сировину з боку Китаю загострило негативні настрої.

"У найближчій перспективі імпорт нафти з боку Китаю буде залишатися млявим через комбінації факторів", - зазначають аналітики BMI Research, думку яких наводить агентство Reuters.

Пізніше в п'ятницю інвестори очікують тижневу статистику за кількістю нафтових і газових бурових установок у США від Baker Hughes. Тижнем раніше кількість установок в країні збільшилася на 1 одиницю і склало 463 одиниці.