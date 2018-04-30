Голова правління "Надра України": "Остаточне рішення щодо інвестора Юзівської площі прийме уряд"

Минулого тижня в Україні відбувся конкурс на відбір інвестора для розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі, яка розташована на території Харківської та Донецької областей. Раніше цим проектом займалась нідерландсько-британська компанія Shell. Однак у 2015 році вона була вимушена згорнути діяльність через військові дії на Донбасі та зменшення світових цін на енергоресурси. Тепер місце світового нафтогазового гіганта може зайняти компанія Yuzgaz B.V. (проектна компанія, створена спеціально для участі в угоді про розподіл продукції (УРП) місяць тому). Її пропозиція на конкурсі виявилась найкращою.

В інтерв’ю УНІАН керівники Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович та ТОВ «Надра Юзівська» Віктор Назаркевич розповіли, яким чином Yuzgaz B.V. опинилась у списку претендентів на солодкий шматок українських надр та за рахунок чого перемогла у конкурсі.

Розкажіть, як напрацьовувались умови конкурсу після виходу Shell з проекту?

Віктор Назаркевич: З метою максимально прозорого залучення потенційних інвесторів Міжвідомча комісія 28 серпня минулого року прийняла рішення рекомендувати «Надра Юзівській» провести відкритий конкурс для визначення найкращої пропозиції.

Ми повідомили про це ЗМІ, профільні асоціації, які мають стосунок до роботи інвесторів в Україні, зокрема, Американську торгівельну палату, Європейську бізнес-асоціацію. Вони поширили інформацію щодо конкурсу на залучення інвестора для реалізації УРП. Також ми зверталися до посольств 11 країн, де зареєстровані потужні нафтогазові компанії.

Ярослав Климович: Ми доклали максимальних зусиль, щоб поінформувати весь світ і всіх можливих потенційних учасників про перспективи реалізації проекту в Україні. Нашим пріоритетом була максимальна прозорість для залучення якомога більшої кількості нафтогазових компаній.

Чому дату проведення конкурсу перенесли більш, ніж на півроку?

Віктор Назаркевич: Ми декілька разів відкладали дату за проханням та запитами міжнародних нафтогазових компаній. Щоб прийняти якесь рішення, їм треба вивчити значний обсяг геологічної інформації та зрозуміти сценарії дій. А площа ділянки дуже велика – 7 886 кв. км. Окрім того, міжнародні нафтогазові компанії не приймають рішення одразу – їм потрібні відповідні погодження акціонерів.

Звернення щодо подовження граничного терміну подачі конкурсних заяв надійшло від однієї з найбільших міжнародних нафтогазових компаній. Розуміючи важливість залучення інвесторів подібного рівня, конкурсний комітет погодився на подовження вказаного терміну.

Зважаючи на обсяг інформації, який необхідно проаналізувати для прийняття зваженого рішення, конкурсний комітет погодився і на наступні звернення щодо продовження конкурсу, зокрема від іншої міжнародної нафтогазової компанії.

Водночас ми інформували Європейську бізнес асоціацію, Американську торгівельну палату про перенесення граничного терміну подачі заяв на конкурс, щоб не втрачати можливість залучити якомога більше учасників. Конкурсний комітет максимально продовжив строки, аби кожен потенційний заявник встиг опрацювати належні документи та прийняти участь в конкурсі. При цьому в рамках реалізації цього проекту також існують свої дедлайни.

Скільки компаній зацікавились проектом та які з них брали участь у конкурсі?

Віктор Назаркевич: Загалом зацікавилися та вели з нами переговори п’ять міжнародних нафтогазових компаній. Три з них придбали конкурсну документацію та подали конкурсні заяви. При цьому одна з компаній, яка просила нас продовжити термін прийому документів, не взяла участь у конкурсі.

Чи повинні були потенційні учасники конкурсу мати досвід видобутку газу?

Віктор Назаркевич: Так, повинні. Конкурсний комітет аналізував досвід кожного учасника. Всі були допущені до конкурсу за затвердженими критеріями. Порядок проведення і умови конкурсу розроблялися на основі постанов уряду №№1297 та 1298. Раніше за ними визначалися переможці попередніх конкурсів –Shell та Chevron.

І про який досвід відповідних робіт повідомляла Yuzgaz?

Віктор Назаркевич: Ярослав Кінах – член ради директорів фонду прямих інвестицій Емерстоун Енерджи (Люксембург), який створив компанію Yuzgaz спеціально для участі в проекті з пошуку та видобутку вуглеводнів в межах Юзівської ділянки. Кінах був керівником офісу ЄБРР в Україні в 1995-1997 роках, крім цього він має великий досвід реалізації нафтогазових проектів в Україні, Болгарії, Грузії. Він є президентом Iskander Energy – канадської нафтогазовї компанії, яка до початку АТО здійснювала пошукові роботи в Луганській області. Iskander Energy– компанія, яка має досвід діяльності на умовах угод про розподіл продукції в Грузії, де законодавство щодо угод про розподіл продукції подібне до українського.

Yuzgaz залучила до стратегічного планування та організації робіт із пошуку та видобутку вуглеводнів (зокрема, газу з нетрадиційних джерел) провідних західних спеціалістів, які мають великий досвід роботи в цій сфері. Крім цього, до робіт за УРП залучені досвідчені українські фахівці в нафтогазовому секторі, які працювали на ділянках надр Донецько-Дніпровської западини та Юзівській ділянці надр.

Після укладення УРП Yuzgaz буде здійснювати роботи з геологічного вивчення Юзівської ділянки та щодо подальшого видобутку вуглеводнів у партнерстві з компанією Schlumberger, одним із світових лідерів в нафтогазовій галузі.Schlumberger буде брати участь у загальному управлінні технічними аспектами проекту та виконувати сервісні роботи.

Schlumberger є провідним світовим постачальником технологій, послуг з комплексного управління нафтогазовими проектами та інформаційних рішень для нафтогазовидобувної промисловості по всьому світу. Schlumberger входить в ТОП-20 компаній світу за їх ринковою вартістю (по версії PFC Energy Oilandgas Research Acquisition). Schlumberger працює в понад 85 країнах світу та нараховує близько 113 000 співробітників.

До речі, Shell не хотіла повернутися в проект?

Віктор Назаркевич: Ні. Хоча їм пропонували прийти на ділянку знову.

Як формувався конкурсний комітет та хто обрав переможцем компанію Yuzgaz?

Віктор Назаркевич: Враховуючи порядок проведення та умови конкурсу, які погоджено міжвідомчою комісією, до конкурсного комітету входили керівники профільних міністерств, НАК «Надра України», ТОВ «Надра Юзівська», народні депутати.

Склад конкурсного комітету:

Директор «Надра Юзівська» Віктор Назаркевич.

Представник «Надра України» Валерій Коцюра.

Представники Міністерства енергетики і вугільної промисловості – міністр Ігор Насалик та Олег Жижко.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – Юрій Бровченко.

Народні депутати – Анатолій Матвієнко, Володимир Бандуров, Андрій Лопушанський.

***Інформація надана ТОВ «Надра Юзівська»

Завдяки чому ця компанія виграла конкурс? Які зобов’язання вона на себе візьме?

Віктор Назаркевич: Кожна компанія-учасник у зв’язку з подіями в Україні, падінням світових цін на газ, ситуацією з курсом гривні та іншими об’єктивними факторами в деякій мірі зменшила загальні зобов’язання щодо угоди. Водночас фінансові зобов’язання, які пропонує Yuzgaz, найбільш цікаві як для компанії, так і для держави.

Yuzgaz запропонувала найбільшу суму інвестицій на найризикованіший період – період початкового геологічного вивчення, який триває п’ять років. А також вона зберегла зобов’язання щодо обсягу мінімальних робіт протягом цього періоду, зокрема,мова йде про 15 свердловин.

Наскільки менші зобов’язання у Yuzgaz, якщо порівнювати з умовами, на яких в Україні була готова працювати Shell?

Віктор Назаркевич: Як я зазначив раніше, зобов’язання, взяті Shell щодо обсягу мінімальних робіт, будуть збережені новим інвестором практично в повному обсязі. Ця пропозиція є максимально наближеною до зобов’язань Shell у порівнянні з іншими учасниками. Це - єдиний учасник, який підтвердив готовність сплатити державі бонуси, що були раніше запропоновані Shell в повному обсязі, про що зазначено в конкурсній заяві переможця. У випадку, якщо Yuzgaz стане інвестором, після отримання погодження від уряду, держава отримає всі передбачені УРП бонуси (йдеться про суму понад 100 млн дол.), а також гарантовані обсяги інвестицій в соціальну сферу відповідно до заяви інвестора.

Кому належить компанія і хто за нею стоїть?

Віктор Назаркевич: Власником компанії є фонд прямих інвестицій Emerstone, який, за їхньою інформацією, працює з активами на суму 400 млн доларів. Переможець конкурсу надав гарантію материнської компанії. Це один з обов’язкових критеріїв участі заявників у конкурсі. Сума оцінюється в декілька сотень мільйонів доларів і відповідає взятим компанією зобов’язанням. Фонд здійснює свою діяльність відповідно до світової практики фінансових інститутів. Цей фонд акумулює фінансові ресурси, залучені на міжнародному фінансовому ринку, які необхідні для реалізації проектів.

Yuzgaz створена за місяць до конкурсу. Це викликає певні підозри…

Віктор Назаркевич: Інколи полюбляють маніпулювати тим, що компанії створені за місяць до конкурсу. Але створення спеціальних проектних компаній відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці в нафтогазовій сфері. Так само робили Shell і Chevron, коли заходили в Україну. Вони створювали проектні компанії в юрисдикції Нідерландів і працювали за таким же механізмом, що було прийнятним для держави.

Ключове у відносинах з переможцем – це гарантія материнської компанії. Кожна компанія, яка брала участь у конкурсі, була допущена до нього, зокрема, завдяки тому, що цей критерій був виконаний. Тобто, у випадку невиконання інвестором зобов’язань з нього можна стягнути кошти.

Ярослав Климович: Також не треба забувати, що учасник УРП – це звичайний надрокористувач, який має ліцензію з затвердженою програмою робіт. За невиконання програми держава може призупинити або анулювати спеціальний дозвіл.

Після того, як на конкурсі обрали найпривабливішу пропозицію від Yuzgaz, які подальші дії «Надра Юзівська»?

Віктор Назаркевич: Відповідно до умов конкурсу, «Надра Юзівська» та Yuzgaz повинні направити запит про отримання згоди щодо відступлення прав і обов’язків за угодою до Кабміну. Уряд має прийняти рішення щодо відповідності компанії Yuzgaz вимогам, які встановлені до інвестора законом про УРП та чинною угодою.

Ми повинні виконати певні процедурні моменти, а потім направити документи для отримання згоди від держави. Це відбудеться у найближчий час.

Разом з тим, у держави є 90 днів, щоб прийняти рішення. За цей час вона матиме змогу повністю перевірити компанію – розібратися зі структурою власності, переконатися в її фінансових можливостях, зрозуміти, що гарантія забезпечує інтереси держави. Після цього держава може прийняти позитивне або негативне рішення.

Ярослав Климович: Говорити про те, що проект рухається і хтось виграв конкурс, не можна. Претендент звичайно відібраний, але остаточне рішення – за державою.

У структурі «Надра Юзівська» 10% мала компанія «СПК-Геосервіс». Вважається, що їй надали цю частку представники екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького для отримання можливості виводити кошти при реалізації проекту з Shell. Зараз завершується процес повернення цієї частки у «Надра України». На яких умовах відбувається операція?

Ярослав Климович: Після виходу Shell «Надра Юзівська» розпочала роботу та активізувала пошуки нових інвесторів, відпрацьовувала механізм конкурсу. Наразі питання з «СПК-Геосервіс» закрите, НАК «Надра України» вивела його зі складу учасників.

Таким чином, на сьогоднішній день єдиним учасником ТОВ «Надра Юзівська» залишається Національна акціонерна компанія «Надра України».

На яке збільшення видобутку газу в Україні можна очікувати після промислової розробки цієї ділянки?

Віктор Назаркевич: Раніше Shell зазначала, що за базовим сценарієм повністю розроблена ділянка може давати до 10 млрд кубометрів газу на рік, за оптимістичним – до 20 млрд. Наразі ці цифри ніхто не спростовував, тому ми беремо їх за основу. Сподіваємося, що вони будуть близькі до реальності.

Ярослав Климович: Запаси складають понад 3 трлн кубометрів умовного палива. Однак, щоб говорити про більш достовірні цифри, потрібно провести геологорозвідувальні роботи.

Потенціал насправді великий. Якщо вдасться успішно реалізувати цей проект, то держава виграє. Це будуть суттєві кроки для досягнення енергетичної незалежності та розбудови нашої держави.

Олександр Гречко (УНІАН)