Венесуела знову хоче обговорити ціни на нафту з видобувними країнами

Венесуела знову пропонує провести нараду нафтовидобувних країн, як входять в ОПЕК, так і не є членами організації, на чолі з Росією, намагаючись підвищити світові ціни на нафту, повідомляє Прайм з посиланням на президента латиноамериканської країни Ніколаса Мадуро.

"Сьогодні міністр нафти Венесуели Эулохіо дель Піно розмовляв з генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Баркіндо. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб найближчим часом організувати зустріч з виробниками та експортерами - членами ОПЕК та крахїнами, які не входять до ОПЕК", - сказав Мадуро в телезверненні.

Серед цілей такої зустрічі він назвав "стабілізацію (цін на нафту) в напрямку 40 доларів за барель і вище - 50, 60 доларів".

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Нафтовидобувним країнам за підсумками зустрічі в Досі 17 квітня не вдалося домовитися про замороження рівня видобутку, зокрема через розбіжності всередині ОПЕК. На черговій зустрічі у Відні 2 червня країни ОПЕК не дійшли згоди щодо зміни політики картелю в області нафтовидобутку і не змогли встановити нову квоту на видобуток нафти.

Члени ОПЕК у вересні знову зустрінуться в Алжирі в неофіційному порядку.

Ситуація у Венесуелі набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади після початку роботи парламенту під контролем опозиції.