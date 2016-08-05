Теплоенергетики Тернопільщини заборгували за спожитий газ 86 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такі дані озвучили сьогодні під час засідання обласної комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії під керівництвом першого заступника голови ТОДА Івана Крисака відбулось.

У порівнянні із початком року вищезазначена заборгованість збільшилась на 16,64 млн грн (24 %). Рівень оплати за зазначений період складає 89,1%.

Загалом за січень-липень 2016 року комунальними підприємствами теплопостачання спожито 36,4 млн м куб природного газу на 157,29 млн грн, оплачено – 140,1 млн грн.

Рівень оплати за природний газ спожитий у 2016 році склав 32 % (49,3 млн грн із нарахованих 152,8 млн грн), тоді як по Україні середній поточний рівень розрахунків 84%).

«Для розрахунку з НАК „Нафтогаз України” відкрито поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. Всього теплопостачальними підприємствами області на рахунки НАКу протягом 2016 року перераховано 104,8 млн гривень, що складає 78,8% від отриманих коштів», – повідомив Крисак.

За його даними, заборгованість споживачів за спожиту теплову енергію перед підприємствами комунальної теплоенергетики області станом на 1 серпня становить 46,1 млн грн, в тому числі: населення - 29,6 млн грн, пільги і субсидії - 7,1 млн грн, інші споживачі – 6 млн грн, бюджетні установи усіх рівнів - 3,2 млн грн, госпрозрахункові та релігійні організації - 0,2 млн грн.

Протокольним рішенням обласної комісії з узгодження заборгованості різниці в тарифах підприємствам узгоджено заборгованість за 2015 рік у сумі 18,9 млн грн.

У 2015 році комунальні теплопостачальні підприємства області провели взаєморозрахунки на суму 31,1 млн гривень, відповідно до виділеної субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води. Це становило 75,1 % до узгодженого протокольними рішеннями комісії обсягу заборгованості з різниці в тарифах.

«У випадку погашення усіх вищезазначених заборгованостей, підприємства комунальної теплоенергетики області повністю б розрахувались за спожитий природний газ перед НАК „Нафтогаз України», – зазначив Крисак.

Основним боржником за спожитий природний газ є КП ТМ ТМР „Тернопільміськтеплокомуненерго”. Підприємством розроблено та погоджено Тернопільською міською радою графік погашення заборгованості та направлено на адресу НАК "Нафтогаз України".