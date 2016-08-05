Україна скоротила імпорт нафтопродуктів на 26%

Україна в січні-липні 2016 року імпортувала нафтопродукти в грошовому вираженні на 1,609 млрд дол., що на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,023 млрд дол. Імпорт з Росії посів друге місце – 152,9 млн дол., на третьому місці опинилися поставки з Литви - 138,2 млн дол. З інших країн за січень-липень 2016 року імпорт нафтопродуктів становить 295,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році імпортувала нафтопродукти на 3,857 млрд дол., що в 1,7 раза менше, ніж у 2014 році. При цьому майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,733 млрд дол. На другому місці (близько 20%) був імпорт палива з Росії – 0,845 млрд дол., на третьому – з Литви (0,414 млрд дол., або 10,7%).