"Нафтогаз" за півроку отримав понад 20 мільярдів прибутку – Гройсман

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у січні-червні 2016 року отримала понад 20 млрд грн чистого прибутку, не одержуючи з держбюджету компенсацію різниці в цінах і тарифах на тепло, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«У 2016 році «Нафтогаз» вперше з 2006 року не отримує підтримки від держави у вигляді компенсації різниці в цінах і тарифах на тепло. Вже за підсумками першого півріччя «Нафтогаз» вийде на прибуток понад 20 млрд грн. Його основу складе прибуток від транзиту газу, який раніше повністю «з'їдався» через занижену ціну на газ», - написав глава уряду.

Гройсман зазначив, що останніми роками компенсація з держбюджету перевищувала 100 млрд грн на рік і була підмогою для розвитку фінансових махінацій з привласнення бюджетних коштів. У цьому році, за словами прем'єра, «Нафтогаз» починає серйозно поповнювати бюджет і планує сплатити 60 млрд грн податків.

«Всього ж до кінця року група «Нафтогаз» планує перерахувати до бюджету понад 60 млрд грн податків, що не тільки повністю перекриє кошти, необхідні для виплати субсидій тим, хто цього потребує, а й дасть змогу профінансувати частину інших соціальних виплат», - підкреслив Гройсман.

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За його словами, вихід «Нафтогазу» на прибуток відкриває можливості для досягнення енергонезалежності України до 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Нафтогаз» отримав збиток у розмірі 25 млрд грн.

«Нафтогаз України» перебуває в стадії реорганізації органів управління. Кабінет міністрів 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління НАК «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. До складу холдингу входять такі компанії як «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Також група «Нафтогаз» володіє пакетом акцій інших компаній, наприклад, «Укрнафта», «Укртатнафта».