Росія може встановити турбіни Siemens на двох електростанціях в Криму - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, які знайомі з технічними деталями майбутніх електростанцій.

Джерела включають в себе одну людину, який бере участь в самому проекті електростанції, одного співробітника компанії, яка працює над проектом разом з державним будівельником "Технопромэкспорт", і один чоловік з компанії, яка брала участь у будівельному тендері.

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За їх словами, дві електростанції, що споруджуються в Криму "сумісні" тільки з турбінами Siemens.

У самій компанії, у свою чергу, стверджують, що Siemens не має наміру поставляти турбіни в анексований Крим і виробляє їх для заводу на Таманському півострові Росії.

«Siemens LLC і всі його дочірні підприємства в Росії не поставляють будь яке обладнання, яке може бути використане на об'єктах, розташованих в Криму», - заявив офіційний представник компанії в Мюнхені. В електронному повідомленні Reuters він зазначив: «Ми займаємося тільки постачаннями для електростанції, розташованої близько до станиці Раєвська на Таманському півострові, у Краснодарському краї РФ».

За словами одного з джерел, якщо турбіни будуть поставлені на півострів, це стане тестом того, що може бути прийнятним в умовах санкцій ЄС. Санкції ЄС забороняють європейським приватним особам і компаніям передавати енергетичні технології в окупований Крим, а також вчиняти будь-які дії, спрямовані на обхід цих правил.

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У той же час, уряд Росії тримає в секреті, які турбіни будуть використані на двох електростанціях, що будуються в Криму.

Джерела стверджують, що турбіни будуть виготовлені на заводі "Siemens технологии газовых турбин", який відкрився в Санкт-Петербурзі минулого року. Цей завод є спільним підприємством компанії Siemens (65%) і компанії "Силовые машины" (35%).

Замовник турбін - російська державна компанія "Технопромэкспорт", яка будує електростанції в Криму, стверджує, що буде використовувати їх на заводі в Тамані, проте насправді невідомо, чи будуть там щось споруджувати, оскільки тендер на будівництво заводу не отримав жодної заявки.