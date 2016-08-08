Землетрус не вплинув на роботу Запорізької АЕС

Землетрус, який стався 7 серпня близько 11:15 на півдні Донецької області, не вплинуло на роботу енергоблоків Запорізької АЕС. Порушень експлуатаційних меж на енергоблоках станції немає.

За повідомленням Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України, магнітуда землетрусу склала близько 4,9 бала.

Епіцентр землетрусу знаходився в районі м. Маріуполь, глибина епіцентру - 10 км

Радіаційний фон на майданчику Запорізької АЕС не змінився і відповідає значень природного фону.

Системи фізичного захисту ЗАЕС працюють у штатному режимі.

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8 серпня в роботі перебувають 3 енергоблоки з 6 сумарною потужністю 2860 МВт.

Довідка. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн. МВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 р., другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий – у 1995 р.

В останні роки станція виробляє більше 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 23% від загального виробітку електроенергії в країні.

Станом на 08 серпня 2016 року на майданчику ССВЯП встановлені 137 контейнерів з ВЯП.