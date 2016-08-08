Україна накопичила 11 мільярдів кубів газу в сховищах

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 30 липня по 6 серпня збільшилися на 3,9%, або на 414 мільйонів кубометрів, - до 10,973 мільярда кубометрів з 10,559 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 6 серпня становив близько 66,7 мільйона кубометрів.

При цьому в системі Gas Infrastructure Europe, що відображає інформацію про запаси газу в сховищах у країн ЄС, зазначається, що Україна станом на 7 серпня мала в сховищах 11,072 мільярда кубометрів газу.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 мільйона кубометрів/доба і близько 0,4 мільйона кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацької та угорської маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.