ОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту в другій половині року

ОПЕК очікує підвищення світового попиту на нафту в третьому і четвертому кварталах, що матиме позитивний вплив на ціни, повідомляє Прайм з посиланням на заяву президента організації, голови міністерства енергетики Катару Мохаммед бін Салех аль-Сада.

За його словами, країни ОПЕК планують провести неофіційну консультацію в кулуарах 15-го Міжнародного енергетичного форуму, який пройде у вересні в Алжирі.

"Зростання попиту на нафту очікується в третьому і четвертому кварталах", - наводяться його слова в релізі ОПЕК. Аль-Сада зазначив, що з лютого поточного року ціни на нафту демонструють стабільне зростання після зниження видобутку, перебоїв у поставках з різних регіонів світу і скорочення запасів на тлі зростання світового попиту на нафту.

Президент ОПЕК відзначив, що недавнє зниження цін та поточна волатильність ринку носять тимчасовий характер. На його думку, це більше пов'язано зі зниженням маржі нафтопереробки, надлишки запасів, особливо нафтопродуктів, Brexit та його впливом на ринки фінансових ф'ючерсів.

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За словами міністра, економічні показники великих країн-споживачів нафти, як очікується, будуть поліпшуватися. Це сприятиме зростанню попиту на нафту в найближчі квартали, особливо в рамках підготовки до наближається зимового сезону в північній півкулі.

"Очікування вищого попиту на нафту в третьому і четвертому кварталах в поєднанні зі зменшенням поставок призводить аналітиків до висновку, що нинішній "ведмежий" ринок має лише тимчасовий характер, і ціна збільшуватиметься протягом наступних кварталів 2016 року", - наголошується в прес-релізі.

"ОПЕК продовжує уважно стежити за розвитком ситуації і вести постійний діалог з усіма державами-членами організації щодо шляхів і засобів до відновлення стабільності і порядку на ринку нафти. Неофіційну нараду країн-членів ОПЕК планується провести в кулуарах 15-го Міжнародного енергетичного форуму, який пройде в Алжирі з 26 по 28 вересня 2016 року", - наголошується в повідомленні.