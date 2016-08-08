Кабмін підвищив компенсації на придбання вугілля та скрапленого газу у селах

Кабінет міністрів на третину - в середньому з 3 000 до 4 000 гривень - збільшив розмір компенсації, яку отримують мешканці сіл для придбання твердого палива, скрапленого газу.

Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Збільшення коштів, які отримують люди в селах на компенсацію придбання твердого палива та скрапленого газу, буде приблизно на третину більше, ніж сьогодні отримують люди в селах. Тобто, якщо отримували 3 000 гривень, будуть отримувати 4 000 гривень", - сказав прем'єр міністр Володимир Гройсман.

Як зазначив під час засідання міністр соціальної політики Андрій Рева, 2015 року серед 5,5 мільйона домогосподарств, які отримують субсидії, 617,4 тисячі сімей отримали компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу. Також 392 тисяч осіб отримали належні їм пільги на придбання вугілля або газу. Рева зазначив, що дані соціальні гарантії люди отримують в грошовій формі.

Розмір даного виду субсидій розраховується, виходячи з вартості 2 тонн вугілля, або 2-4 балонів зрідженого газу в рік у залежності від складу сім'ї. Пільги ж розраховуються виходячи з вартості 1 тонни вугілля та 1 балону газу. При цьому 2015 року мінімальна вартість 1 тонни вугілля становила 1368,70 гривні, а вартість 1 балону газу – 175,60 гривні. 2016 року дані показники були збільшені у зв'язку з інфляцією до 1532,90 гривні за тонну вугілля і 196,70 гривні за один балон газу.

Рева повідомив, що 2015 року з бюджету на ці пільги і субсидії було виділено 1,128 мільярда гривень, а 2016 року – 1,205 мільярда гривень. В першому півріччі 2016 року пільгами та субсидіями вже скористалися понад 450 тисяч сімей, яким виділили близько 760 мільйонів гривень.

"Таким чином, за рахунок державного бюджету одержувачі пільг та субсидій можуть купити вугілля та скраплений газ, проте в меншому обсязі , ніж передбачено державними гарантіями населенню для опалення приміщення і приготування їжі. Тому що ці ціни, на жаль, далекі від ринкових", - зазначив Рева.

У зв'язку з цим, Міністерство соціальної політики запропонувало 2016 року збільшити розрахункову ціну вугілля до 2000 гривень за тонну і газу - до 200 гривень за балон. Для цього відповідну субвенцію держбюджету збільшать на 1,3 мільярда гривень, що збільшує загальний обсяг коштів для субсидій та пільг сільським жителям до 2,5 мільярда гривень.

При цьому Рева зазначив, що для тих 450 тисяч сімей, які вже отримали відповідні кошти, буде здійснено перерахунок. Необхідні 1,3 мільярда гривень Рева запропонував перерахувати з рахунків підприємств сфери теплопостачання, оскільки за теплої зими там сформувалися надлишки в розмірі близько 11 мільярдів гривень.

"Відповідний проект буде внесений на наступному засіданні уряду", - додав Рева.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні у опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що 2015 року 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а 2016 року витрати перевищать 40 мільярдів гривень.

Павло Розенко повідомив, що державний бюджет України на 2017 рік буде передбачати не менше 45 мільярдів гривень на субсидії населенню. У той же час, за прогнозами Мінфіну, ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.