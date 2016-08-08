Нафта дорожчає на новинах про можливі переговори країн ОПЕК

Світові ціни на нафту зростають на новинах про можливих нових переговорах країн ОПЕК про заморожування видобутку для відновлення цін на "чорне золото", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"На 12:47 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent додавав 1,13% - до 44,77 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,29% - до 42,34 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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У п'ятницю деякі ЗМІ повідомили, що ОПЕК на зустрічі у вересні на Міжнародному енергетичному форумі в Алжирі може відновити переговори щодо заморожування видобутку "чорного золота". Раніше поточного року країнам ОПЕК та іншими нафтовидобувним країнам не вдалося домовитися про заморожування видобутку, зокрема, через розбіжності всередині ОПЕК.

"У свою чергу, президент ОПЕК, голова міністерства енергетики Катару Мохаммед бін Салех аль-Сада заявив, що країни картелю планують провести неофіційну нараду в кулуарах енергофоруму в Алжирі, який пройде з 26 по 28 вересня", - зазначає видання.

За його словами, картель продовжує уважно стежити за ситуацією і вести постійний діалог з усіма державами-членами організації про шляхи та засоби до відновлення стабільності на ринку нафти.