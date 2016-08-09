Китай пригрозив Британії погіршенням відносин через затримку рішення про будівництво АЕС

Як зазначає дипломат у своїй статті у виданні Financial Times, затримка з початком будівництва АЕС вже привела двосторонні відносини до "критичного історичного моменту", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, взаємна довіра може бути поставлена під загрозу, якщо британський уряд не схвалить операцію.

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"Я сподіваюся, що Британія залишить двері відкритими для Китаю, і що британський уряд продовжить підтримувати Hinkley Point, і прийме рішення якомога раніше, щоб проект успішно реалізувався", - зазначає Лю Сяомін.

Китай планує профінансувати третину проекту, загальна вартість якого оцінюється у 18 млрд фунтів (23,5 млрд доларів).

У липні французька компанія EDF, яка є основним інвестором проекту, вирішила почати будівництво в графстві Сомерсет, однак влада Британії раптово заявила, що хоче переглянути проект до початку осені.

За деякими даними, причиною затримки стала стурбованість прем'єр-міністра Британії Терези Мей з приводу участі Китаю в атомному проекті. В оточенні прем'єра також поділяють цю стурбованість.