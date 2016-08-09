Рівненська АЕС підключила до мережі третій енергоблок

Рівненська АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", 8 серпня підключила до мережі енергоблок №3 після проведення поточного ремонту. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, станом на ранок 9 серпня в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 390 МВт.

Також наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм.

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Як повідомляв УНІАН, третій енергоблок Рівненської АЕС з 10 травня 2016 року перебував у ремонті через нещільності в системі охолодження статора генератора.

4 серпня станція продовжила час ремонту третього енергоблоку до 10 серпня у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.