Держатомрегулювання почало публічне обговорення продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до кінця 2025 року

Державна інспекція з ядерного регулювання України розпочала публічне обговорення щодо можливості продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС до 23 грудня 2025 року.

Про це повідомляє інформаційний центр "Запорізької АЕС", що входить в структуру Національної державної атомної генеруючої компанії "Енергоатом".

"Держатомрегулювання з 8 серпня по 7 вересня 2016 проводить громадське обговорення питання щодо можливості продовження терміну експлуатації ядерної установки енергоблоку № 1 Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Держатомрегулювання провела перевірку блоку і за її результатами запропонувала встановити новий термін експлуатації – 23 грудня 2025 року.

"На сьогоднішній день для енергоблоку №1 Запорізької АЕС в достатньому обсязі виконуються вимоги по забезпеченню безпеки реакторної установки... Пропонуємо встановити новий термін експлуатації енергоблоку №1 - 10 років від дати закінчення проектного терміну – до 23.12.2025 року", - йдеться у звіті інспекції, на який посилається прес-служба.

Також наголошується, що раніше, при подачі заявки в Держатомрегулювання, "Енергоатом" обґрунтував можливість безпечної експлуатації енергоблока №1 до 23 грудня 2025 року.

Читайте такожЗемлетрус не вплинув на роботу Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року "Енергоатом" подав заявку до Держатомрегулювання на продовження терміну експлуатації першого енергоблоку Запорізької АЕС.

В кінці липня 2016 року представники Держатомрегулювання виконали перевірку Запорізької АЕС та відповідного обладнання на предмет готовності до продовження терміну експлуатації. За словами заступника головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Бориса Столярчука, інспекція не виявила кардинальних зауважень, які могли б перешкоджати успішному продовження експлуатації першого енергоблоку.

Також наприкінці червня представники бельгійської інжинірингової компанії Tractebel Engineering і фахівці "Енергоатому" обмінялися досвідом інженерно-технічного супроводу проектів продовження експлуатації енергоблоків АЕС.