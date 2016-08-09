"Газпром" попросив Україну збільшити транзит газу через ремонт газопроводу "Північний потік"

13:28, 09 серпня 2016
Енергетика
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В "Укртрансгазі" зазначили, що разом з тим російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.

Фото УНИАН

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася до державної компанії "Укртрансгаз", оператора вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну через ремонт системи газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Вчора "Газпром" відправив заявку в "Укртрансгаз" про збільшення обсягів транспортування природного газу європейським споживачам на 20% - до 275 мільйонів кубометрів на добу. Подібне збільшення російські партнери аргументували ремонтом системи газопроводів "Північний потік", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, оператор газотранспортної системи України підтвердив виконання такої заявки в межах контрактних зобов'язань, проте, за інформацією центрального диспетчерського департаменту "Укртрансгаз", за станом на 10:00 сьогоднішнього дня російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.

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"Оператор газотранспортної системи України готовий забезпечити збільшену заявку ВАТ "Газпром" з транспортування природного газу до Європи за умови дотримання російською стороною контрактних зобов'язань, зокрема у частині забезпечення гранично допустимих тисків на прикордонних газовимірювальних станціях, розташованих на території РФ", - підкреслили в держкомпанії.

У повідомленні уточнюється, що плани профілактичних робіт на трансконтинентальних газопроводи, якими газ транспортується до Європи, в тому числі через систему "Північний потік", були затверджені в грудні минулого року країнами-імпортерами російського газу.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України і купівлі Україною російського газу. Крім того, "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У березні поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 мільярда доларів з 29,2 мільярда доларів. У свою чергу глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського "Газпрому" в 30 мільярдів доларів. На початку серпня прес-служба "Нафтогазу" повідомила, що сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" перевищує 26,6 мільярда доларів.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом "Нафтогазу" і "Газпрому" на постачання газу почнуться наприкінці вересня, а з транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.

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