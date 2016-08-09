"Газпром" попросив Україну збільшити транзит газу через ремонт газопроводу "Північний потік"

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася до державної компанії "Укртрансгаз", оператора вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну через ремонт системи газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Вчора "Газпром" відправив заявку в "Укртрансгаз" про збільшення обсягів транспортування природного газу європейським споживачам на 20% - до 275 мільйонів кубометрів на добу. Подібне збільшення російські партнери аргументували ремонтом системи газопроводів "Північний потік", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, оператор газотранспортної системи України підтвердив виконання такої заявки в межах контрактних зобов'язань, проте, за інформацією центрального диспетчерського департаменту "Укртрансгаз", за станом на 10:00 сьогоднішнього дня російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.

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"Оператор газотранспортної системи України готовий забезпечити збільшену заявку ВАТ "Газпром" з транспортування природного газу до Європи за умови дотримання російською стороною контрактних зобов'язань, зокрема у частині забезпечення гранично допустимих тисків на прикордонних газовимірювальних станціях, розташованих на території РФ", - підкреслили в держкомпанії.

У повідомленні уточнюється, що плани профілактичних робіт на трансконтинентальних газопроводи, якими газ транспортується до Європи, в тому числі через систему "Північний потік", були затверджені в грудні минулого року країнами-імпортерами російського газу.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України і купівлі Україною російського газу. Крім того, "Нафтогаз" має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У березні поточного року "Газпром" збільшив позовні вимоги до "Нафтогазу України" в Стокгольмському арбітражі до 31,759 мільярда доларів з 29,2 мільярда доларів. У свою чергу глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського "Газпрому" в 30 мільярдів доларів. На початку серпня прес-служба "Нафтогазу" повідомила, що сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" перевищує 26,6 мільярда доларів.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом "Нафтогазу" і "Газпрому" на постачання газу почнуться наприкінці вересня, а з транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.