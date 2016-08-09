Ердоган - Путіну: проект "Турецький потік" буде реалізовано

Під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна зацікавлена в реалізації "Турецького потоку", щоб забезпечити поставки газу до Європи.

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"Що стосується "Турецького потоку", то 28 млрд куб. м ми закуповуємо в Росії. Ми маємо намір за двома напрямками реалізовувати цей потік, один з яких передбачає постачання російського газу в Європу. Надати прискорення цьому проекту — одне з наших завдань", — цитує Ердогана "РБК". Також президент Туреччини додав, що "Турецький потік" "буде здійснено".

У свою чергу Володимир Путін зазначив: "У питанні "Турецького потоку" наші колеги в Анкарі продовжували роботу навіть в період кризи відносин". За його словами, продовження роботи з енергетичних проектів вимагає "політичних рішень".

"Ряд рішень турецька сторона вже прийняла, в тому числі АЕС і "Турецькому потоку", — сказав Путін.

Також турецький президент заявив про готовність надати статус стратегічної інвестиції проекту АЕС "Аккую".

"Змінене законодавство, внесені зміни до трьох законів. Ми ставили питання про надання проекту статусу стратегічної інвестиції, це вже отримано", — додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Туреччина оголосила про готовність приступити до будівництва першої нитки газопроводу "Турецький потік".

Міністр економіки країни Ніхат Зейбекчи заявив, що "існують політичні рішення про врегулювання питання щодо подальшої реалізації проекту". За його словами, тема будівництва чорноморського газопроводу зараз обговорюється на переговорах з російською стороною. "Турецький потік" вигідний для обох країн", - сказав міністр.

У грудні 2014 року між Москвою та Анкарою була домовленість про будівництво газопроводу між Росією і Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", пропонував прокладення чотирьох ниток загальною потужністю 63 млн кубометрів газу на рік. Спочатку планувалося, що 16 млн кубометрів буде поставлятися до Туреччини, інший об'єм планували розподілити через газовий вузол на кордоні з Грецією.

Після конфлікту між Москвою та Анкарою через збитий російський літак в листопаді 2015 року реалізація проекту була припинена.