Путін: Будівництво першої частини "Турецького потоку" може початися "найближчим часом"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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«Ми спочатку розглядали «Турецький потік» навіть не як альтернативу «Південному», а як можливість розширення нашої співпраці в газовій сфері і з Туреччиною, і з Європою. Одна частина «Турецького потоку» передбачалася виключно для внутрішніх споживачів Туреччини у зв'язку із зростаючими потребами і ростом економіки Турецької Республіки. Ми сьогодні так про це і говорили, що ця частина взагалі не підлягає ніякому сумніву, може початися реалізація найближчим часом», - сказав Путін.

«Друга частина, пов'язана з маршрутуванням наших енергоносіїв в Європу, залежить, звичайно, і від третьої сторони. Ми повинні опрацьовувати ці питання з європейськими країнами, і з тієї ж самої Єврокомісією в Брюсселі. Ми разом з нашими турецькими партнерами, друзями готові до такої роботи, але, повторюю ще раз, треба домовитися з усіма учасниками», - підкреслив він.

При цьому Путін зазначив, що треба віддати належне турецьким колегам, які на відміну від проекту «Південний потік», навіть незважаючи на кризу у відносинах, продовжували працювати і на даний момент основні дозволи для «Турецьким потоку» оформлені й отримані.

У свою чергу Ердоган повідомив, що 28 млрд куб. м газу Туреччина закуповує у Російської Федерації: 18 мільярдів викуповують державні організації, за державної участі, і 10 мільярдів – приватні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року між Москвою та Анкарою була досягнута домовленість про будівництво газопроводу між Росією і Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", припускав прокладку чотирьох ниток загальною потужністю 63 млн кубометрів газу в рік. Спочатку планувалося, що 16 млн кубометрів буде поставлятися в Туреччину, інший обсяг намічено розподілити через газовий вузол на кордоні з Грецією. Після погіршення політичних відносин між Росією і Туреччиною в листопаді 2015 року реалізація проекту була припинена.