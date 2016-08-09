СБУ блокувала участь у тендері "Волиньвугілля" компаній з російським капіталом

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Волинській області, правоохоронці встановили, що кілька українських фірм подали заявки на участь у конкурсних торгах, оголошених держпідприємством для закупівлі гірничошахтного обладнання та комплектуючих до нього. Загальна сума контрактів, укладених з переможцями, мала перевищити 42 мільйони гривень.

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Під час перевірки співробітники спецслужби виявили, що фірми пропонують "Волиньвугіллю" продукцію російського виробництва. А комерційні структури були зареєстровані в Україні саме для забезпечення бізнес-інтересів власників з РФ. У пакеті документації бізнесмени також не надали українське свідоцтво про визнання відповідності сертифіката іноземної держави, наявність якого є обов’язковою.

Як йдеться у повідомленні, профільні експерти засвідчили, що українська промисловість виготовляє аналогічну продукцію. Тому участь у конкурсі пропозицій цих комерційних структур порушує вимоги розпорядження КМУ від 11.09.2014 "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Служба безпеки поінформувала про матеріали перевірки генерального директора "Волиньвугілля". У результаті тендерний комітет підприємства відхилив заявки на участь у конкурсі комерційних структур з російським капіталом. «Керівництво СБУ винесло на розгляд Раді національної безпеки та оборони України пропозиції про застосування до російських виробників обмежувальних заходів відповідно до закону України "Про санкції", - додали у прес-службі.