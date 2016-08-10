Іран заявив про досягнення досанкційного рівня експорту нафти

Експорт нафти з Ірану на даний час складає 2,5 мільйона барелів на добу, що означає, що частка країни на нафтовому ринку повернулася до досанкційного рівня, повідомляє Прайм з посиланням на заяву першого віце-президента Ірану Есхада Джахангірі (Eshaq Jahangiri).

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"Експорт нафти збільшився до 2,5 мільйона барелів на день. Іранці зуміли збільшити рівень видобутку нафти країни, яка припинилася за санкцій, і тим самим відновити стару частку на ринку", - цитує його заяву агентство NIOC.

Він зазначив, що деякі країни-виробники нафти, зокрема з Перської затоки, зіткнулися з величезними проблемами в результаті падіння цін на нафту. Тим не менш, економічна стабільність Ірану переважала через ефективне управління, заявив Джахангири.

Іран позбувся більшості міжнародних санкцій в січні поточного року. На даний час Іран видобуває близько 3,8 мільйона барелів нафти на добу. Раніше влада Ірану багаторазово заявляла про наміри збільшити видобуток нафти до досанкційного рівня.