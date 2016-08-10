Мінфін виділив 200 мільйонів на виплату шахтарям боргів по зарплаті, чекає схвалення Ради

Міністерство фінансів України виділив 200 мільйонів гривень на виплату заборгованості і поточних зарплат українським шахтарям, однак для остаточного перерахування коштів необхідно схвалення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Як повідомили в прес-службі Мінфіну, участь парламентаріїв обумовлено тим, що гроші, виділені в рамках перерозподілу коштів за бюджетними програмами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"Відповідно до Бюджетного кодексу, без погодження профільного комітету, не можуть бути спрямовані на виплату заробітної плати. Тому після отримання відповідного листа, кошти будуть спрямовані за призначенням", - пояснили в Мінфіні.

Разом з тим, в міністерстві підкреслили, що виступають проти такого перерозподілу видатків держбюджету, оскільки більша частина виділених коштів, а це близько 155 мільйонів гривень буде перерозподілена за програмою закриття п'яти нерентабельних шахт.

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"Тобто гроші, які планувалося виділити на закриття збиткових шахт, зараз будуть використані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям", - зазначили в міністерстві.

У Мінфіні зазначили, що ситуація з неефективним використанням коштів та фінансуванням завідомо збиткових галузей, які потребують термінового реформування, носить системний характер.

На думку фінансистів, оптимальним є висновок вугільних підприємств на беззбиткові показники роботи.

Раніше глава Міненерговугілля Ігор Насалик зазначав, що сума, яку потрібно виплатити в якості заробітної плати шахтарям, становить 450 мільйонів гривень.