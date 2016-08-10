Саудівська Аравія оновила рекорд нафтовидобутку

Саудівська Аравія повідомила ОПЕК, що липневий видобуток нафти країною досягла рекордних 10,67 мільйона барелів на добу проти 10,55 мільйона барелів в червні, повідомляє Прайм з посиланням на джерела, знайомі з наданими даними.

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"Попередній рекорд країни було зафіксовано в червні 2015 року - 10,56 мільйона барелів нафти на день", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з джерел, збільшення показника в липні спричинене зростанням попиту з боку енергетичних компаній країни.

У середу буде опубліковано щомісячний звіт з даними ОПЕК на нафтовому ринку за липень.

У червні 2016 року загальний видобуток нафти ОПЕК зріс порівняно з травнем на 264 тисячі барелів на день - до 32,86 мільйона барелів на день. Таким чином, ОПЕК продовжила перевищувати власну квоту на видобуток, яка формально складає 30 мільйонів барелів на день.