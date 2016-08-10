Саудівська Аравія оновила рекорд нафтовидобутку
Липневий видобуток нафти країною сягнув рекордних 10,67 мільйона барелів на добу.
Саудівська Аравія повідомила ОПЕК, що липневий видобуток нафти країною досягла рекордних 10,67 мільйона барелів на добу проти 10,55 мільйона барелів в червні, повідомляє Прайм з посиланням на джерела, знайомі з наданими даними.
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"Попередній рекорд країни було зафіксовано в червні 2015 року - 10,56 мільйона барелів нафти на день", - йдеться в повідомленні.
За словами одного з джерел, збільшення показника в липні спричинене зростанням попиту з боку енергетичних компаній країни.
У середу буде опубліковано щомісячний звіт з даними ОПЕК на нафтовому ринку за липень.
У червні 2016 року загальний видобуток нафти ОПЕК зріс порівняно з травнем на 264 тисячі барелів на день - до 32,86 мільйона барелів на день. Таким чином, ОПЕК продовжила перевищувати власну квоту на видобуток, яка формально складає 30 мільйонів барелів на день.