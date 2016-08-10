Суд 25 серпня розгляне позов "Укртрансгазу" до ОПЗ про стягнення заборгованості

Господарський суд Одеської області призначив на 25 серпня розгляд позову держкомпанії "Укртрансгаз", оператора вітчизняної газотранспортної системи, до одного з найбільших хімічних підприємств країни - Одеського припортового заводу (ОПЗ) про стягнення заборгованості розміром 434 мільйонів гривень.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається, заборгованість сформувалася в результаті споживання ОПЗ більшого обсягу газу, ніж це було заявлено заводом в червні поточного року.

За інформацією "Укртрансгазу", завод в червні, не купуючи у контрагентів газ, спожив близько 53 мільйонів кубометрів цього палива.

У зв'язку з цим, на підставі норм Кодексу газотранспортних систем, "Укртрансгаз" виставив ОПЗ рахунок за цей обсяг спожитого газу з підвищуючим коефіцієнтом 1,2, тобто - на 20% вище ринкової ціни.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" 18 липня, в день зриву конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу, заявив про початок процедури відключення цього підприємства від газопостачання через відсутність передоплати та перевищення нормованого споживання газу. Станом на 18 липня добовий обсяг споживання "блакитного палива" контрагентом становив близько 1,5 мільйона кубометрів, при заявці в 0,1 мільйона кубометрів/доба.

28 липня глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів повідомив, що компанія подала позов до суду на Одеський припортовий завод з-за несплати за поставлений газ.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.