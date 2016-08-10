Україна виконала прохання "Газпрому" про збільшення на 20% транзиту газу до Європи протягом одного дня – "Нафтогаз"

Україна виконала заявку російського газового монополіста компанії "Газпром" про збільшення на 20% обсягів транзиту газу в Європу протягом, незважаючи на те, що, згідно з контрактом, "Нафтогаз України" міг запросити більший строк для забезпечення відповідного зростання транзиту, йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Вчора Україна протранспортовано 276 мільйонів кубометрів російського газу на кордон ЄС порівняно з 230 мільйонів кубів за попередній день. Збільшення на 20% набагато більш різке, ніж "Нафтогаз" мав здійснити протягом одного дня газу у відповідності із газотранспортним контрактом з "Газпромом", - повідомили в держкомпанії.

Згідно з повідомленням, "Газпром" пояснив у своєму запиті, що великі обсяги газу, які необхідні для транспортування, що виникли через ремонтні роботи на газопроводі Nord Stream ("Північний потік").

При цьому в повідомленні наголошується, що російський газовий монополіст не давав ні "Нафтогазу", ні "Укртрансгазу" попередніх повідомлень про збільшення поставок понад контрактного обсягу.

Разом з тим зазначається, що "Газпром" повідомив, що він схвалив плани обслуговування і зупинці трубопроводу Nord Stream з європейськими клієнтами ще в грудні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася в державну компанію "Укртрансгаз", оператору вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну з-за ремонту системи газопроводів "Північний потік".

У свою чергу, оператор газотранспортної системи України підтвердив виконання такої заявки в межах контрактних зобов'язань, проте, за інформацією центрального диспетчерського департаменту "Укртрансгаз", за станом на 10:00 9 серпня російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.