Україна виконала прохання "Газпрому" про збільшення на 20% транзиту газу до Європи протягом одного дня – "Нафтогаз"
"Газпром" пояснив у своєму запиті, що великі обсяги газу, які необхідні для транспортування, виникли через ремонтні роботи на газопроводі Nord Stream ("Північний потік").
Україна виконала заявку російського газового монополіста компанії "Газпром" про збільшення на 20% обсягів транзиту газу в Європу протягом, незважаючи на те, що, згідно з контрактом, "Нафтогаз України" міг запросити більший строк для забезпечення відповідного зростання транзиту, йдеться в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
"Вчора Україна протранспортовано 276 мільйонів кубометрів російського газу на кордон ЄС порівняно з 230 мільйонів кубів за попередній день. Збільшення на 20% набагато більш різке, ніж "Нафтогаз" мав здійснити протягом одного дня газу у відповідності із газотранспортним контрактом з "Газпромом", - повідомили в держкомпанії.
Згідно з повідомленням, "Газпром" пояснив у своєму запиті, що великі обсяги газу, які необхідні для транспортування, що виникли через ремонтні роботи на газопроводі Nord Stream ("Північний потік").
При цьому в повідомленні наголошується, що російський газовий монополіст не давав ні "Нафтогазу", ні "Укртрансгазу" попередніх повідомлень про збільшення поставок понад контрактного обсягу.
Разом з тим зазначається, що "Газпром" повідомив, що він схвалив плани обслуговування і зупинці трубопроводу Nord Stream з європейськими клієнтами ще в грудні 2015 року.
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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася в державну компанію "Укртрансгаз", оператору вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну з-за ремонту системи газопроводів "Північний потік".
У свою чергу, оператор газотранспортної системи України підтвердив виконання такої заявки в межах контрактних зобов'язань, проте, за інформацією центрального диспетчерського департаменту "Укртрансгаз", за станом на 10:00 9 серпня російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.