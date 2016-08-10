Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Світові ціни на нафту в середу продовжують знижуватися на тлі повідомлень Американського інституту нафти (API) про зростання запасів "чорного золота" у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:10 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втрачала 0,16% - до 44,91 долара за барель, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,49%, до 42,56 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

За даними API, запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 5 серпня, на 2,1 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження запасів.

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"Тепер інвестори чекають дані про запаси від Міненерго США, які будуть опубліковані пізніше в середу. На думку аналітиків, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень знизилися на 1,025 мільйона барелів, або на 0,2% - до 521,475 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Негативні настрої на ринку також викликав новий прогноз Міненерго США за цінами на нафту, опублікований у вівторок. На думку відомства, середня вартість нафти марки Brent 2016 року становитиме 41,6 долара за барель замість очікувалися в липні 43,7 долара за барель. Прогноз на 2017 рік погіршений - середня ціна тепер очікується на рівні 51,58 долара за барель замість 52,15 долара.