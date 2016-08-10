Бездефіцитність "Нафтогазу" сприяє стабільності курсу гривні – Мінекономрозвитку

Відсутність дефіциту бюджету національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" завдяки встановленню єдиної ціни на газ сприяє стабільності курсу гривні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на заступника міністра Юлію Ковалів.

"Стабільність курсу гривні забезпечується в тому числі відсутністю дефіциту "Нафтогазу", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" у січні-червні 2016 року отримав понад 20 мільярдів гривень чистого прибутку, не отримуючи з держбюджету компенсацію різниці в цінах і тарифах на тепло.

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За підсумками 2015 року збиток "Нафтогазу" склав 25 мільярдів гривень.

"Нафтогаз України" перебуває в стадії реорганізації органів управління. Кабінет міністрів 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління НАК "Нафтогаз України" прийняв новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

До складу холдингу входять "Укргазвидобування", "Укртрансгаз" і "Укртранснафта". Також група "Нафтогаз" володіє пакетом акцій інших компаній, зокрема, "Укрнафти", "Укртатнафти".