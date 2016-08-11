"Укренерго" хоче закуповувати безпілотники для виявлення дефектів ЛЕП

Національна енергетична компанія - оператор магістральних і міждержавних ліній електропередач "Укренерго" планує закупити безпілотні літальні апарати для виявлення дефектів ліній електропередач, які розташовані у важкодоступних місцевостях (болота, гори, водойми або лісу).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З метою підвищення рівня експлуатації повітряних ліній електропередач (у тому числі своєчасного виявлення дефектів) у важкодоступній місцевості (заболоченій, гірської, через водосховища, посіви сільськогосподарських культур, лісові масиви) передбачається застосування безпілотних літальних апаратів та компактних пілотованих літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на літальних апаратах буде встановлено засоби відеофіксації та тепловізори для контролю стану ліній електропередач.

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"Для реалізації таких заходів підприємство планує здійснити закупівлю відповідного обладнання", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" 2015 року отримало 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток розміром 1,2 мільярда гривень. Чистий дохід "Укренерго" від передачі електроенергії 2015 року зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 мільярда гривень.

НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.