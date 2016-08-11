МЕА знизило прогноз зростання попиту на нафту наступного року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погіршив свій прогноз зростання попиту на нафту в світі 2017 року на 100 тисяч барелів на день, тепер очікується уповільнення зростання попиту на "чорне золото" 2017 року до 1,2 мільйона барелів з 1,4 мільйона барелів на добу поточного року, повідомляє Прайм з посиланням на щомісячну доповідь МЕА.

"Прогноз на 2016 рік залишився незмінним у порівнянні з попереднім доповіддю. Таким чином, світовий попит на нафту, за прогнозами аналітиків агентства, у 2016 році складе 96,3 мільйона барелів на день, 2017 року - 97,5 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

"Наш прогноз світового попиту на нафту передбачає зростання в 2016 році на 1,4 мільйона барелів на день, оцінка зростання (порівняно з попереднім прогнозом - ред.) практично без змін. Деякий імпульс буде втрачено 2017 року через погіршення прогнозу по економічному зростанню, але прогноз в 1,2 мільйона барелів на день раніше вище за тренд", - зазначає МЕА.

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При цьому постачання нафти на світовий ринок в липні виросли на 0,8 мільйона барелів на день як з країн ОПЕК, так і з інших нафтовидобувних держав. В цілому видобуток нафти в країнах поза ОПЕК, як очікується, в 2016 році знизиться на 0,9 мільйона барелів на день, а в 2017 - зросте на 0,3 мільйона барелів на день.

Видобуток в країнах ОПЕК у липні зріс на 150 тисяч барелів на день - до 33,39 мільйона барелів на день на тлі рекордного рівня видобутку Саудівської Аравії і продовження нарощування видобутку в Іраку. "Сильні показники з видобутку на Близькому Сході підняли загальний показник по ОПЕК на 680 тисяч барелів на день вище минулорічного рівня і зберегли його на найвищою за останні 8 років позначки", - наголошується в доповіді.

Разом з тим аналітики МЕА вважають, що підвищення попиту на нафту, особливо за рахунок зростання "апетиту" з боку нафтопереробки, стимулюватиме подальше відновлення балансу на ринку.