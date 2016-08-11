"Укрзалізниця" планує в серпні перевезти із зони АТО 1,5 мільйона тонн енергетичного вугілля

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" отримала на серпень заявки на перевезення із зони АТО 2,2 мільйона тонн кам'яного вугілля, в тому числі 1,5 мільйона тонн енергетичного.

Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці" у відповідь на запит УНІАН.

"На серпень заявлено до перевезення із зони АТО (підрозділ "Донецька залізниця") на підконтрольну територію 2,2 мільйона тонн вугілля, в тому числі 1,51 мільйона тонн енергетичного вугілля для вітчизняних електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, 2016 року "Укрзалізниця" з зони АТО перевезла понад 6,2 мільйона тонн вугілля, у тому числі в січні - 868,5 тисячі тонн, лютому – 901,4 тисячі тонн, березні – 848,6 тисячі тонн, квітні – 1 мільйон тонн, травні – 994,8 тисячі тонн, червні – 277,2 тисячі тонн, липні – 1 мільйон тонн і за перших 7 днів серпня – 239,7 тисячі тонн вугілля.

За інформацією прес-центру, 2015 року було перевезено із зони АТО на підконтрольну Україні територію 8,1 мільйона тонн вугілля, у тому числі в січні – 855,6 тисячі тонн, лютому – 98 тисячі тонн, березні – 311,4 тисячі тонн, квітні – 503,7 тисячі тонн, травні – 697,1 тисячі тонн, червні – 754,8 тисячі тонн, липні – 812,3 тисячі тонн, серпні – 834,9 тисячі тонн, вересні – 951,5 тисячі тонн, жовтні – 112,3 тисячі тонн, листопаді – 730,9 тисячі тонн і грудні – 903,6 тисячі тонн.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленої бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Проте поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.

Наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року. Запаси вугілля на складах ТЕС, станом на 10 серпня, згідно з даними компанії "Укренерго", становили всього 863 тисяч тонн, з яких 349,7 тисячі тонн дефіцитного антрациту.

28 липня Україна, після майже двомісячної перерви, відновила прийом вугілля із зони АТО через ж/д перехід "Микитівка-Майорськ", отримавши 43 вагона палива.