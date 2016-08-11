"Укрзалізниця" планує в серпні перевезти із зони АТО 1,5 мільйона тонн енергетичного вугілля
Всього 2016 року "Укрзалізниця" із зони АТО перевезла понад 6,2 мільйона тонн вугілля.
Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" отримала на серпень заявки на перевезення із зони АТО 2,2 мільйона тонн кам'яного вугілля, в тому числі 1,5 мільйона тонн енергетичного.
Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці" у відповідь на запит УНІАН.
"На серпень заявлено до перевезення із зони АТО (підрозділ "Донецька залізниця") на підконтрольну територію 2,2 мільйона тонн вугілля, в тому числі 1,51 мільйона тонн енергетичного вугілля для вітчизняних електростанцій", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, 2016 року "Укрзалізниця" з зони АТО перевезла понад 6,2 мільйона тонн вугілля, у тому числі в січні - 868,5 тисячі тонн, лютому – 901,4 тисячі тонн, березні – 848,6 тисячі тонн, квітні – 1 мільйон тонн, травні – 994,8 тисячі тонн, червні – 277,2 тисячі тонн, липні – 1 мільйон тонн і за перших 7 днів серпня – 239,7 тисячі тонн вугілля.
За інформацією прес-центру, 2015 року було перевезено із зони АТО на підконтрольну Україні територію 8,1 мільйона тонн вугілля, у тому числі в січні – 855,6 тисячі тонн, лютому – 98 тисячі тонн, березні – 311,4 тисячі тонн, квітні – 503,7 тисячі тонн, травні – 697,1 тисячі тонн, червні – 754,8 тисячі тонн, липні – 812,3 тисячі тонн, серпні – 834,9 тисячі тонн, вересні – 951,5 тисячі тонн, жовтні – 112,3 тисячі тонн, листопаді – 730,9 тисячі тонн і грудні – 903,6 тисячі тонн.
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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велика кількість шахт, які видобувають антрацит. Дану марку вугілля на захопленої бойовиками території на даний час видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Проте поставки вугілля з зони АТО часто перериваються.
Наприкінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року. Запаси вугілля на складах ТЕС, станом на 10 серпня, згідно з даними компанії "Укренерго", становили всього 863 тисяч тонн, з яких 349,7 тисячі тонн дефіцитного антрациту.
28 липня Україна, після майже двомісячної перерви, відновила прийом вугілля із зони АТО через ж/д перехід "Микитівка-Майорськ", отримавши 43 вагона палива.