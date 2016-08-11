В основу бризкального басейну №1 на ЮУАЕС закладено перший кубометр бетону

До процесу бетонування залучено більше 20 будівельників, усього ж над втіленням проекту реконструкції системи технічного водопостачання ЮУАЕС працюють більше 100 фахівців. «Початок чергового етапу на майданчику бризкальних басейнів став гарним подарунком до нашого професійного свята - Дня будівельника, - зазначає начальник управління капітального будівництва (УКБ) ВП ЮУАЕС Павло Вірич. – За два дні в основу конструктиву першого басейну укладено 75 кубометрів бетону».

Всього ж у облаштування «підбетонки» протягом двох місяців буде укладено понад п'ять з половиною тисяч кубічних метрів бетону. Для подальшого монтажу металевого каркаса знадобиться 840 тонн арматури, а на остаточне бетонування дна бризкального басейну (на цьому етапі товщина покриття складе 20 сантиметрів) - одинадцять з половиною тисяч кубометрів бетону.

За інформацією П.Вірича, необхідними матеріалами, персоналом і фінансовими коштами будівельний об'єкт забезпечено в повному обсязі.

Паралельно з першим широким фронтом ведуться роботи на другому та третьому бризкальних басейнах. Станом на 10 серпня тут повністю завершено облаштування відсічних дамб і глиняних замків, тривають заходи з водовідведення в районі бризкального басейну №2. Ведуться роботи зі зняття родючого ґрунту, лісоочистка території.

У серпні стартували підготовчі роботи з облаштування ще одного об'єкта, передбаченого проектом реконструкції системи техводопостачання ЮУАЕС, - струменеспрямовуючої споруди. Виділені також додаткові кошти на коригування проекту насосної підживлення Ташлицького водосховища №2.

Довідка. Відкоригований проект реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС затверджений Кабінетом Міністрів України на початку року (Розпорядження Уряду №49-р «Про затвердження проекту «Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1..3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС» (Коригування)» від 13 січня 2016 року). Реалізація проекту дозволить уникнути втрат виробництва електроенергії на ЮУАЕС через високу температуру циркуляційної води та зняти обмеження потужності енергоблоків, викликане недостатньою охолоджувальною здатністю Ташлицького водосховища в спекоті літні місяці. Заплановавана тривалість будівництва - 36 місяців