Вартість нафти Brent перевищила $44

Світові ціни на нафту в ході торгів вдень у четвер перейшли до різноспрямованої динаміки, - інвестори намагаються оцінити дані липневого огляду Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) по ринку "чорного золота", повідомляє Росбалт.

"Станом на 13:29 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш еталонної марки Brent зросла на 0,14% до 44,11 долара за барель, ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,14% до 41,65 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні МЕА погіршило прогноз по темпах зростання попиту на нафту в світі 2017 року до 1,2 мільйона барелів з 1,4 мільйона барелів на день поточного року. При цьому прогноз на 2016 рік залишився незмінним. Таким чином, світовий попит на нафту, за оцінками аналітиків агентства, 2016 року складе 96,3 мільйона барелів на день, 2017 року - 97,5 мільйона барелів на день.

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Агентство зазначило, що поставки нафти на світовий ринок у липні збільшилися на 0,8 мільйона барелів на день як з країн ОПЕК, так і з інших нафтовидобувних держав. В цілому видобуток нафти в країнах поза картелю, як очікується, 2016 року знизиться на 0,9 мільйона барелів на день, а 2017 - зросте на 0,3 мільйона барелів на день.

Разом з тим аналітики МЕА вважають, що підвищення попиту на нафту, особливо за рахунок зростання "апетиту" з боку нафтопереробки, буде стимулювати подальше відновлення балансу на ринку.