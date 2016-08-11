Європейські компанії зацікавилися участю в управлінні українською ГТС - "Нафтогаз"

Європейські компанії зацікавилися участю в управлінні українською ГТС і вивчають це питання з Європейською комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на зустрічі з журналістами головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Є офіційна пропозиція компаній через Європейську комісію. Ми з Європейською комісією почали опрацьовувати це питання", - сказав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року "Укртрансгаз" збільшив фінансування ремонтних робіт об'єктів ГТС на 0,9 мільярда гривень порівняно з 2014 роком – до 1,7 мільярда гривень. Також компанія 2015 року збільшила капітальні інвестиції, відповідно до її фінансовому план, на 0,7 мільярда гривень – до 1,2 мільярда гривень.

В інвестиційній програмі "Укртрансгазу" на 2015 рік було зазначено, що "Укртрансгаз" 2015 року направить 2,703 мільярда гривень на модернізацію і ремонт магістральних газопроводів, компресорних станцій і підземних сховищ газу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів загальною протяжністю понад 37 тисяч кілометрів, розподільних мереж, 12 газосховищ ємністю 31 мільярд кубометрів, компресійних і газовимірювальних станцій. Є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Пропускна здатність ГТС на кордоні з Росією становить близько 288 мільярдів кубометрів палива на рік.