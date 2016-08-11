"Нафтогаз" має намір до середини серпня завершити відбір постачальників газу за кредит ЄБРР

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в середині серпня завершити процедуру відбору постачальників природного газу в Україну, які купуватимуть газ за кредитні кошти ЄБРР на загальну суму 300 мільйонів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Сьогодні ми три тендеру успішно провели, ще залишився один. З кредиту ми вибрали 183 мільйони доларів і залишилося ще 117. Закрити процедуру ми плануємо в найближчі дні", - сказав Вітренко.

За його словами, на даний час "Нафтогаз" купує газ у Словаччині за ціною 173-174 доларів за тисячу кубометрів, при цьому вартість його доставки в Україну варіюється від 6,5-12,5 долара за тисячу кубометрів, в залежності від розташування точок входу в газотранспортну систему України.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня.

20 травня 2016 року "Нафтогаз України" виплатив останній транш кредиту разом з відсотками за відновлюваної кредитної лінії ЄБРР у розмірі 300 мільйонів доларів.

Раніше глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що компанія почне закуповувати газ для закачування в сховища за власні кошти в першій декаді липня і розраховує після 20 липня проводити закупівлі за рахунок нового кредиту ЄБРР. На початку липня Коболєв також повідомив, що "Нафтогаз України" веде переговорний процес з ЄБРР про збільшення розміру кредитування для закупівлі природного газу, також в якості потенційного кредитора розглядається Світовий банк.