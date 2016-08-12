"Нафтогаз" прогнозує скорочення імпорту газу в Україну в 2017 році на 7,7%

00:19, 12 серпня 2016
Енергетика
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Національна нафтогазова компанія «Нафтогаз України» прогнозує зниження обсягу імпорту природного газу в Україну в 2017 році порівняно з очікуваним показником за 2016 рік на 7,7% - до 12 млрд куб. м.

Фото УНИАН

Про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«У 2017 році ми прогнозуємо, що імпорт становитиме 12 млрд куб. м. Але цей прогноз досить консервативний, тобто з запасом», - сказав Вітренко, уточнивши, що обсяг імпорту газу цього року очікується на рівні 13 млрд куб. м.

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Згідно з прогнозами «Нафтогазу», споживання природного газу в 2017 році буде таким самим, як і очікуваний показник цього року - 32-32,1 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.

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За інформацією оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз», в липні 2016 року Україна скоротила імпорт газу на 31,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 409 млн куб. м. При цьому імпортерами природного газу в Україну були 5 компаній. Згідно з інформацією «Нафтогазу», у другому кварталі цього року імпорт природного газу з Європи до України здійснювали лише приватні компанії.

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