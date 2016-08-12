"Нафтогаз" прогнозує скорочення імпорту газу в Україну в 2017 році на 7,7%

Про це повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«У 2017 році ми прогнозуємо, що імпорт становитиме 12 млрд куб. м. Але цей прогноз досить консервативний, тобто з запасом», - сказав Вітренко, уточнивши, що обсяг імпорту газу цього року очікується на рівні 13 млрд куб. м.

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Згідно з прогнозами «Нафтогазу», споживання природного газу в 2017 році буде таким самим, як і очікуваний показник цього року - 32-32,1 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.

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За інформацією оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз», в липні 2016 року Україна скоротила імпорт газу на 31,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 409 млн куб. м. При цьому імпортерами природного газу в Україну були 5 компаній. Згідно з інформацією «Нафтогазу», у другому кварталі цього року імпорт природного газу з Європи до України здійснювали лише приватні компанії.