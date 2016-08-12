Світові ціни на нафту істотно зросли

Про це свідчать оперативні результати електронних торгів, передає DT.ua.

Так, вересневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 4,08%, до 43,41 дол. за барель.

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На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні піднялися на 4,31%, до 45,95 дол. за барель.

Експерти пов'язують нинішній стрибок цін на нафту із заявою міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда Фалиха про готовність обговорити заходи по стабілізації нафтового ринку.

Як відомо, у вересні на Міжнародному енергетичному форумі в Алжирі зберуться країни-члени ОПЕК.

Раніше УНІАН повідомляв, що світові ціни на нафту в ході торгів вдень у четвер перейшли до різноспрямованої динаміки, - інвестори намагаються оцінити дані липневого огляду Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) по ринку "чорного золота".