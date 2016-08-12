Світові ціни на нафту істотно зросли
Світові ціни на нафту істотно зросли за підсумками четверга, 11 серпня.
Про це свідчать оперативні результати електронних торгів, передає DT.ua.
Так, вересневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 4,08%, до 43,41 дол. за барель.
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На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні піднялися на 4,31%, до 45,95 дол. за барель.
Експерти пов'язують нинішній стрибок цін на нафту із заявою міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда Фалиха про готовність обговорити заходи по стабілізації нафтового ринку.
Як відомо, у вересні на Міжнародному енергетичному форумі в Алжирі зберуться країни-члени ОПЕК.
Раніше УНІАН повідомляв, що світові ціни на нафту в ході торгів вдень у четвер перейшли до різноспрямованої динаміки, - інвестори намагаються оцінити дані липневого огляду Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) по ринку "чорного золота".