Кабмін до березня 2017 року створить дві компанії для обслуговування газової галузі

Кабінет міністрів України в рамках реструктуризації нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" та його дочірньої компанії "Укртрансгаз" прийняв рішення створити компанію "Магістральні газопроводи України", яка стане оператором газотранспортної системи (без підземних сховищ газу - ПСГ) до 1 вересня 2016 року, а компанію-оператора ПСГ – "Підземні газосховища України" - до 1 березня 2017 року.

Про це йдеться в плані реструктуризації "Нафтогазу" від 1 липня, який опублікований на сайті Кабміну.

"Подати на розгляд Кабміну проект рішення про створення акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" до 1 вересня 2016 року... подати проект рішення про створення акціонерного товариства "Підземні газосховища України" - до 1 березня 2017 року", - йдеться в документі.

Також повідомляється про те, що Кабмін зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство енергетики та вугільної промисловості провести аналіз активів майбутньої компанії "Магістральні газопроводи України" до 1 жовтня 2016 року.

Згідно плану реструктуризації, корпоративне управління в новій компанії-операторі ПСГ має бути впроваджено до 1 липня 2017 року. Також до початку липня 2017 року Мінекономрозвитку та Міненерговугілля повинні провести комплексний аналіз ПСГ і визначити модель найбільш ефективного управління цими сховищами.

До 1 серпня міністерства повинні будуть надати на розгляд Кабміну проекти рішень про управління ПСГ і їх передачі новоствореній компанії.

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Як повідомляв УНІАН, поділ "Нафтогазу" - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку, як основний орган влади, який займається "Нафтогаз", представляли різні моделі функціонування компанії.

1 липня Кабінет міністрів України на засіданні затвердив план реструктуризації "Нафтогазу України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію новим компаніям-операторам діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".