Президент Венесуели закликав підняти ціну на нафту до 70 доларів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в п'ятницю закликав усіх світових енергетичних гравців працювати над тим, щоб довести ціну бареля нафти до 70 доларів, повідомляє Прайм.

"Барель нафти мав би коштувати 70 доларів, щоб гарантувати її відновлення, це необхідне і нескладне для світової фінансової системи завдання", - заявив Мадуро.

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У свою чергу прес-служба венесуельського лідера повідомила, що в суботу міністр енергетики країни Эулохіо дель Піно та голова МЗС Делсі Родрігес відправляються в поїздку по країнах ОПЕК та низки інших країн. При цьому в прес-службі не уточнили, які саме держави відвідають міністри.

"Крім того, Мадуро оголосив про підвищення мінімальної зарплати у Венесуелі на 50% - майже до 22,6 тисячі боліварів з 1 вересня. Це вже третє збільшення мінімальної зарплати у Венесуелі з початку року. При цьому за курсом "чорного ринку" ця сума становить лише 22 долара США", - зазначає видання.