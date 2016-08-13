У Польщі зірвалися переговори по "Північному потоку-2"

У п'ятницю, 12 серпня в Польщі зірвалося створення консорціуму великих газових компаній Росії та ЄС для будівництва Північного потоку-2, повідомляє Новое время з посиланням на польське антимонопольне відомство UOKiK.

Зазначається, що французька, австрійська, нідерландська та німецька компанії відкликали свої заяви про створення органу, який би відповідав за будівництво та експлуатацію газопроводу.

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"Це означає, що буде неможливо створити 6 юридичними особами спільне підприємство, яке повинно було займатися будівництвом газопроводу Північний потік-2. Це червоне світло для цієї угоди", - заявив голова UOKiK Марек Неехаль.

Фактично ж це означає, що Росія і Газпром будуть змушені розробляти нову конфігурацію цього проекту. Теоретично, як заявляють експерти, Росія навіть в цьому випадку може продовжити будівництво потоку, але тоді у Польщі будуть всі підстави для судових позовів.