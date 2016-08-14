Запорізька АЕС відключила від мережі енергоблок №5

Про це УНІАН повідомили у прес-службі держкомпанії «Енергоатом».

«14 серпня 2016 року о 04.03, згідно з поданою заявкою, енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від мережі для заміни обмежувача перенапруги фази «В» блочного трансформатора», - йдеться в повідомленні.

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Запланований час завершення робіт і підключення енергоблока до мережі – 00 годин 00 хвилин 15 серпня, зазначили в «Енергоатомі».

На даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 1 900 МВт. Енергоблоки №1, №2, №4 знаходяться в планових ремонтах.

З початку 2016 року Запорізька атомна електростанція вже виробила понад 17 млрд кВт-г, з початку експлуатації - більше 1 трлн 46 млрд кВт-г екологічно чистої електроенергії.

Радіаційний фон в районі розміщення Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і на 14 серпня становить 8-12 мкР/год. Надходження радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищує встановлених допустимих значень, запевнили в «Енергоатомі».

Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - в 1986 р., четвертий - в 1987 р., п'ятий - в 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.