З понеділка у деяких будинках Дніпра не буде газу (список)

Підприємство «Дніпрогаз» запланувало відключення з 15 по 18 серпня газопостачання в ряді будинків. Газу не буде за наступними адресами:

вул. Аржанова, 23

вул. Самарська, 11, 13

вул. Новоселівська, 11

пр. Слобожанський, 129

пр. Петра Калнишевського, 12

вул. Радистів, 4а

пр. Слобожанський, 125, 85

вул. Березинська, 35, 37

вул. Янтарна, 73

вул. Немировича-Данченка, 54

вул. Кольська, 19

вул. Агнії Барто, 12

пр. О. Поля, 94а, 137

вул. Краснопольська, 11а

вул. Титова, 28

пр. Пушкіна, 22

вул. Кленова, 1, 3, 5

вул. Василя Сидоренка, 7

вул. Січових Стрільців, 4а, 6, 8а, 28

пр. Б. Хмельницького, 9, 39, 41, 53А, 107, 113, 120, 126, 129, 140Г

пр. Д. Яворницького, 53а

пр. Героїв, 12

вул. Набережна Перемоги, 118 корп. 2, 134 корп. 1, 2

пер. Добровольців, 6

пр. Гагаріна, 100, 97, 3, 20

Відновлення газопостачання відбудеться за відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів.

Також обов'язковою умовою відновлення газопостачання є присутність користувачів газу в кожній квартирі.