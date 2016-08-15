Нафта продовжує дорожчати на тлі посилення чуток про можливі рішення ОПЕК

На світових торгах у понеділок, 15 серпня, ціни на нафту продовжили зростати, додавши понад 10 відсотків з початку місяця, завдяки посиленню чуток щодо заходів потенційних виробників для підтримки котирувань на тлі перенасичення ринку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки WTI з початку торгів піднялися до $44,87 за барель, що на 0,85 відсотка вище попереднього закриття. Ф'ючерси на Brent - до $47,30 за барель, на 0,70 відсотка вище попереднього закриття.

Читайте такожМЕА знизило прогноз зростання попиту на нафту в наступному році"Нафта знову... виросла завдяки посиленню чуток про потенційне заморожування виробництва країнами ОПЕК. Саудівська Аравія сигналізувала, що готова обговорити стабілізацію ринків на неформальних переговорах в наступному місяці", - повідомили аналітики ANZ.

"Це сталося, незважаючи на чергове різке посилення бурових робіт у США... Дані Baker Hughes вказали на те, що кількість бурових установок, що діють в США, зросла на 15 минулого тижня - до 396", - відзначають аналітики.

У той же час триває посилена боротьба виробників за частку азіатського ринку, особливо на Близькому Сході.

Експорт іранської нафти в Південну Корею виріс в липні, майже в чотири рази перевищивши рівень, показаний за аналогічний період минулого року, і піднявшись на 5,9 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем після зняття з Тегерана міжнародних санкцій.