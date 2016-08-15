Запаси газу в українських сховищах зросли до 11,4 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 6 по 13 серпня збільшилися на 3,8%, або на 422 мільйонів кубометрів, - до 11,395 мільярда кубометрів з 10,973 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 13 серпня становив близько 54,2 мільйона кубометрів.

Читайте такожУ Польщі зірвалися переговори по "Північному потоку-2"

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 мільйона кубометрів/добу і близько 0,4 мільйона кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацької та угорської маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 мільйонів доларів.