Французька Total через санкції відмовилася від проекту з видобутку нафти в Росії

Французька нафтогазова компанія Total провела масові скорочення в російському підрозділі, повідомляє Forbes.

"В місцевому офісі працювало близько 600 осіб. Всього Total покинули 70% співробітників. Частина з них взяла на роботу "Зарубежнефть" - без роботи залишилися близько 200 осіб, звільнили фахівців, які працювали довше 10 років в компанії з компенсаціями розміром в 2 оклади", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною причиною звільнення співробітників є скорочення частки Total в Харьягінському родовищі (Ненецький автономний округ). Французька компанія продала половину свого 40-процентного пакету в ньому державної "Зарубіжнафти". Після операції "Зарубежнефть" з пакетом 40% стала оператором проекту. Інші учасники проекту — норвезька Statoil та Ненецька нафтова компанія збережуть свої частки (30% та 10% відповідно).

Керуючий директор Advance Capital Карен Дашьян каже, що з поточної часткою в проекті компанії буде досить місцевого персоналу і людей з головного офісу.

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"Це цілком нормальна практика. Схоже, що в інвестиційну привабливість нафтогазових проектів в Росії вони більше, мабуть, не вірять".

На санкції як причину відмови від активної участі в проекті вказав один із співробітників Total. За його словами, компанія розраховувала, що зможе використовувати європейські та американські технології, але санкції цього зробити не дозволили.

Хар'яга - перший російський проект Total та єдиний нафтовий, оскільки французька компанія тривалий час не хотіла відмовлятися від статусу оператора, побоюючись втрати накопичених компетенцій. Ще в липні генеральний директор компанії "Тоталь розвідка розробка Росія" Жак де Буассезон говорив, що "всі труднощі мають тимчасовий характер - на середині переправи немає сенсу повертати назад".