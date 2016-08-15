Росія з вересня знижує мито на експорт нафти на 10,1 долара

Мито на експорт нафти з РФ з 1 вересня 2016 року знизиться на 10,1 долара - до 80 доларів за тонну, повідомляє Прайм з посиланням на розрахунки Мінфіну РФ.

"Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 липня по 14 серпня 2016 року склала 41,57 долара за барель, або 303,5 долара за тонну, говориться в матеріалах Мінфіну РФ", - йдеться в повідомленні.

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Пільгова ставка мита на нафту для низки родовищ Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища у зв'язку з новою формулою розрахунку, прийнятої в рамках податкового маневру в нафтовій галузі, з 1 лютого 2015 року залишається на нульовому рівні.

Мито на високов'язку нафту знизиться до 9,5 долара з 10,9 долара.

Мито на світлі нафтопродукти та масла складе 32 долара за тонну, на темні - 65,6 долара. Мито на експорт товарного бензину знизиться до 48,8 долара, прямогонного (нафта) - до 56,8 долара з 63,9 долара за тонну. Мито на зріджений газ залишається на нульовому рівні. Мито на кокс знизиться до 5,2 долара з 5,8 долара за тонну в серпні.

На даний час експортне мито на нафту становить 90,1 долара за тонну.