Прибуток "Газпрому" в першому півріччі впав майже на третину

Чистий прибуток "Газпрому" по РСБО склав за підсумками першого півріччя 2016 року 3,02 мільярда доларів, що на 31% менше результату аналогічного періоду минулого року, повідомляє Росбалт з посиланням на звітність російського концерну.

Виручка "Газпрому" скоротилася за перші 6 місяців поточного року на 6,4% в річному вираженні до 30,7 мільярда доларів.

Читайте такожУ Польщі зірвалися переговори по "Північному потоку-2"

Минулого тижня стало відомо, що чистий прибуток "Газпрому" за МСФЗ, що відноситься до акціонерів, за підсумками першого кварталу 2016 року склав 5,63 мільярда доларів, що на 5,18% менше результату аналогічного періоду минулого року.

Прибуток від продажів впав в січні-березні поточного року на 34,16% до 4,7 мільярда доларів.

Показник EBITDA (прибуток до виплати відсотків, податків, зносу і амортизації) зменшився на 24% до 6,9 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток "Газпрому" за РСБО в першому кварталі 2016 року склав близько 2,9 мільярда доларів.