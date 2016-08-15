Нафта Brent вперше з середини липня торгується вище $48
20:18, 15 серпня 2016Енергетика
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Вартість північноморської нафти Brent на торгах 15 серпня вперше з середини липня перевищила $48 за барель.
REUTERS
Як повідомляє Прайм, На 17:40 мск вартість ф'ючерсів на Brent з постачанням в жовтні зросла на 2,24% і торгувалася на рівні $48,02, вартість ф'ючерсів на нафту WTI з поставкою у вересні зросла на 2,38% і становила $45,55.
Як повідомляв УНІАН, у червні різниця між вартістю російської нафти Urals і Brent збільшилася до $2,4 за барель. Після скасування санкцій Іран активно виштовхує Росію з Європи, намагаючись повернути собі втрачену частку на ринку нафтопродуктів.
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