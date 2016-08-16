Росія проводить "спецоперацію" з повернення контролю над українською атомною енергетикою - EU Reporter

Про це у своїй авторській статті від 15 серпня «Російський ведмідь проводить секретну атаку для отримання контролю над атомною генерацією України» для британського новинного порталу EU Reporter написав директор Бізнес - ради Україна-ЄС Джеймс Вілсон.

На його думку, Росія не перший рік намагається отримати контроль над «Енергоатомом», який на його думку є «дорогоцінним каменем у короні української промисловості».

Вілсон переконаний, що контроль над атомною генерацією України дозволить Росії отримати стратегічну перевагу, оскільки «Енергоатом» виробляє більше 50% електроенергії в країні та має важливе значення для забезпечення енергетичної безпеки України в зимовий період.

«Це також дозволило б Москві повернути назад процес диверсифікації постачань ядерного палива та створення сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні - буде зупинена робота, яка здійснюється нинішнім керівництвом «Енергоатому» спільно із західними компаніями Holtec і Westinghouse для підвищення енергетичної незалежності України», - зазначає він.

При цьому директор Бізнес - ради Україна-ЄС переконаний, що найбільш вдалим для Росії варіантом розвитку подій навколо «Енергоатому» стало би повернення до старого радянського кланового стилю ведення бізнесу, при якому російські постачальники матеріалів і послуг для ядерної енергетики мали монопольне становище в Україні.

Вілсон також відзначає зацікавленість у такому стані справ з боку корумпованих посередників в українській владі, які розраховують отримувати комісійні від російських підрядників.

«Ставки великі й не тільки тому, що означають багатомільярдні доларові контракти для російських виробників, але й тому, що Україна успішно продемонструвала іншим країнам ЄС, які експлуатують російські ядерні реактори, що у російського палива є альтернатива. Атакуючи на промисловому фронті паралельно з військовими загрозами, Росія могла б перемогти в економічній битві без єдиного пострілу», - застерігає він.

На підтвердження побоювань Вілсона, EU Reporter публікує інформацію, отриману від своїх обізнаних джерел в Києві: «Президент України Петро Порошенко розпорядився звільнити президента "Енергоатому" Юрія Недашковського до кінця поточного тижня – до прибуття до Києва нового посла США в Україні Марі Йованович. Той факт, що в даний період Конгрес США, як і Європейський парламент, будуть перебувати на канікулах дозволяє Порошенку розраховувати, що його кадрове рішення застане зненацька Брюссель і Вашингтон.

Джерела EU Reporter також повідомляють, що Адміністрація Президента України вже визначилася з кандидатурою нового президента «Енергоатому». За даними видання ним стане Ігор Грамоткін - нинішній генеральний директор Чорнобильської АЕС.

«Ігор Грамоткін вже дав неофіційну згоду співпрацювати з соратниками Президента Порошенка з метою змінити напрям стратегічного співробітництва «Енергоатому» - не виконувати зобов'язання компанії перед західними партнерами, дозволивши при цьому Росії маніпулювати атомною енергетикою України», - повідомляє EU Reporter.

Видання також зазначає, що Грамоткін в приватному порядку вже похвалився тим, що зможе особисто переконати посла США Марі Йованович не втручатися в ситуацію навколо кадрових перестановок в Енергоатомі.

«Якщо все це справді так, то в особі Юрія Недашковського США і ЄС втратять авторитетного у своїй галузі лідера, послідовно відстоював незалежність атомної енергетики України. Відповідно, це спричинить за собою поступове руйнування стратегії, якої Недашковський поклав початок, і призведе до переорієнтації «Енергоатому» в східному напрямку, зробивши компанію повністю залежною від Кремля», - прогнозує EU Reporter.