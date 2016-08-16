Ціни на нафту впали після двох тижнів зростання

На світових торгах у вівторок, 16 серпня, ціни на нафту знижуються з 5-тижневих максимумів на тлі фіксації трейдерами прибутку після зростання нафтових котирувань на 16 відсотків з початку серпня, яке багато в чому було спровоковано розмовами про можливі заходи виробників для стабілізації ринку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,64% - до $48,04 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI - на 0,59%, до $45,47 за барель.

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"Вартість нафти зросла до чотиритижневого максимуму на тлі посилених розмов про те, що ОПЕК обговорить можливість обмеження виробництва на майбутній зустрічі членів групи", - повідомляють аналітики банку ANZ.

На думку аналітиків, вплив на ринки надав також видобуток нафти у Венесуелі.

"Повідомлення про те, що виробництво нафти у Венесуелі чекає неминучий крах, також підтримало ціни", - зазначають аналітики ANZ.