Praxair та Linde можуть об'єднатися в найбільшу газову компанію світу - ЗМІ
Ринкова капіталізація створеної після об'єднання компанії складе $60 млрд.
Американська газова компанія Praxair та німецька Linde ведуть переговори про злиття, пише Financial Times.
За даними джерел видання, в разі успіху переговорів - об'єднання сторін - новостворена компанія стане найбільшим у світі постачальником промислового газу з ринковою капіталізацією $60 млрд.
За даними американської аналітичної компанії Capital IQ, на які посилається видання, виручка нового гіганта складе понад $30 мільярдів.
Читайте такожУкраїна випереджає всі країни ЄС за обсягами закачування газу в підземні сховищаМіж тим, видання не виключає, що угода викличе критику з боку антимонопольних регуляторів.
Злиття, швидше за все, призведе і до скорочення працівників, так як обидві компанії будуть намагатися скоротити витрати. За даними видання, штат Praxair налічує близько 27 тисяч співробітників, а Linde - більше 65 тисяч.