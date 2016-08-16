Praxair та Linde можуть об'єднатися в найбільшу газову компанію світу - ЗМІ

Американська газова компанія Praxair та німецька Linde ведуть переговори про злиття, пише Financial Times.

За даними джерел видання, в разі успіху переговорів - об'єднання сторін - новостворена компанія стане найбільшим у світі постачальником промислового газу з ринковою капіталізацією $60 млрд.

За даними американської аналітичної компанії Capital IQ, на які посилається видання, виручка нового гіганта складе понад $30 мільярдів.

Читайте такожУкраїна випереджає всі країни ЄС за обсягами закачування газу в підземні сховищаМіж тим, видання не виключає, що угода викличе критику з боку антимонопольних регуляторів.

Злиття, швидше за все, призведе і до скорочення працівників, так як обидві компанії будуть намагатися скоротити витрати. За даними видання, штат Praxair налічує близько 27 тисяч співробітників, а Linde - більше 65 тисяч.